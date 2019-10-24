مصر | نشرة حوادث الخليج 365: مصرع عامل صعقا بالكهرباء.. انتحار شاب بالمعصره لاكتئابه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: مصرع عامل صعقا بالكهرباء.. انتحار شاب بالمعصره لاكتئابه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



صرح المحامي أسامة بيومي، بأن نيابة جنوب القاهرة قد قررت حبس97 مواطنًا 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتظاهر بدون تصريح ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث 20 سبتمبر". صرح المحامي أسامة بيومي، بأن نيابة جنوب القاهرة قد قررت حبس97 مواطنًا 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتظاهر بدون تصريح ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث 20 سبتمبر". 30 أكتوبر.. استكمال محاكمة 271 متهمًا بقضية "حسم 2 ولواء الثورة" عسكريًا

شهد الشارع المصري، اليوم الاربعاء، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.



أجلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، جلسة سماع أقوال باقي الشهود في محاكمة 271 متهما بالقضية رقم 123 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميا بـ "حسم 2 ولواء الثورة"، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017 والقضية رقم 1074 لسنة 2017، لجلسة الأربعاء المقبل الموافق 30 أكتوبر الجاري.



أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس 15 متهمًا لحيازتهم لأسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.

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صرحت نيابة المعادي الجزئية، بدفن جثة عامل لقي مصرعه صعقا بالكهرباء خلال تخطي مياه الأمطار في منطقة كوتسيكا بالمعادي.



انتحر شاب شنقا داخل غرفته، وبالتحري تبين إصابته باكتئاب في الفترة الأخيرة.



وتلقى العميد مجدي خلف، مأمور قسم المعصرة، بلاغًا من الأهالي بوفاة شاب مشنوقًا داخل غرفته، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الواقعة.