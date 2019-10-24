أخبار مصر | وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يشهدان فعاليات قرعة دوري مراكز الشباب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يشهدان فعاليات قرعة دوري مراكز الشباب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن دوري مراكز الشباب أصبح من أهم الأنشطة الرياضية التى بدأنا بتطويرها والتي ساهمت بشكل كبير في اكتشاف الموهوبين رياضيًا في لعبة كرة القدم.

وأضاف وزير الرياضة خلال حفل فعاليات قرعة دورى مراكز الشباب فى نسخته السابعة لمحافظة الجيزة أن المحافظة تسعى لتطوير وتنفيذ الأنشطة التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أحمد الوكيل.

وأعرب "صبحي" عن سعادته بالطفرة التي تشهدها مراكز الشباب، من خلال تطوير كافة الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية،

ووجه وزير الشباب الشكر للواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على جهوده الكبيرة والتعاون الكبير مع الوزارة بشأن تطوير المجال الرياضي وتقديم خدمات وأنشطة وبرامج تقدم لشباب وابناء المحافظة

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وعدد من قيادات الوزارة ورؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب