أخبار مصر | سجل حافل من الأكاذيب.. نواب يكشفون التاريخ الأسود لـ BBC

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سجل حافل من الأكاذيب.. نواب يكشفون التاريخ الأسود لـ BBC والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، النهج الذي تسير عليه قناة الـBBC خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد استضافتها للمقاول الهارب محمد علي، مؤكدًا أن القناة أصبح لديها سجل حافل من الأكاذيب ضد الشعب المصري، لا يتفق مع مهنيتها أو مكانتها السابقة.

وقال "مصطفى" في تصريح لـ"الخليج 365" إن قناة الـBBC انحدرت لقنوات الإخوان والجزيرة، وأصبحت تقوم بنشر الأخبار الكاذبة والعمل على تضليل الشعوب، مشيرًا إلى أنها ليست القناة الرئيسية أو المفضلة لدى الشعب المصري، لأن هناك الملايين لا يشاهدونها أو يتابعونها، فهي قناة مجهولة بالنسبة للمواطن المصري.

واستنكر النائب بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب، النهج الذي تسير عليه قناة الـBBC خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد استضافتها للمقاول الهارب محمد علي، يوضح أنها أصبحت لا تلتزم بالمعايير المهنية ودعمها لأعداء مصر من خلال مناصتها الإعلامية.

وقال "أبو غريب" في تصريح لـ"الخليج 365" إن الـBBC أصبحت تحتضن الجماعات الإرهابية، وتنشر لهم أخبار مزيفة لا تمت للواقع بصلة، حتى أصبحت تسير على نهج قنوات الإخوان والجزيرة، مما يجعلها منصه إعلامية تابعة لجهات معادية لمصر، وليست محايدة.

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وأكد "عضو مجلس النواب" أنها ليست السقطة الأولى لقناة الـBBC، مثل سقطة السيدة المصرية التي قالت إن ابنتها زبيدة مختفية قسريا وتعرضت للتعذيب، وهذا ما نفته زبيدة بعد ظهورها، وغيرها من السقطات الغير المهنية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يرفض هذه التصرفات جملًا وتفصيلًا، خاصة وأن الشعب المصري لدية وعي لما تبثه هذه القنوات من سموم وكيفية التعامل مع هذه المؤامرات.

وأعربت أمانة الإعلام المركزية لحزب الحرية المصري، برئاسة شروق عز الدين، عن أسفها الشديد عن النهج الذي تسير عليه قناة الـ "بي بي سي" خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد استضافتها المقاول الأجير الهارب "محمد علي"، مؤكدة أن هذا اللقاء دليل واضح على عدم المهنية وعلى التربص بمصر ودعم أي شخص يهاجمها دون النظر لكونه لائقا للظهور الإعلامي أم لا.

وأضافت شروق، أن المنصات الإعلامية لا يجب أن تفتح أبوابها للهاربين والخارجين عن القانون، خاصة وأن هذا الفعل يعد منافيًا لأخلاقيات المهنة، ولكن هناك جهات غربية تسعى بشكل واضح وصريح لخلق البلبلة داخل البلاد، عن طريق استخدام هؤلاء "الأراجوزات" المحروقين بالشارع المصري والذين فشلوا من قبل في دعواتهم للتظاهرات، وتلقوا صفعة من الشعب المصري عندما خرج أمام المنصة ليعلن دعمه الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن استضافة هذا المقاول الهارب لم تكن السقطة الأولى لقناة البي بي سي ولكنها ادعت من قبل أن هناك إحدى الفتيات والتي كانت تدعى "زبيدة" اختفت قسريا، ومع البحث اتضح أنها متزوجة وحرة، مما يجعل مثل هذه التصرفات مرفوضة من الشعب المصري جملة وتفيصلا، فهذه صورة مصر أمام العالم ولن نقبل أبدا العبث بها.

وأوضحت، أنه عار على تاريخ قناة البي بي سي، أن تستضيف أحد رموز الإخوان الإرهابية، والذي كان يحرض ضد مصر بشكل واضح ومباشر، خاصة وأن قناة الجزيرة سلكت نفس الطريق من قبل ولكنها ظهرت على حقيقتها ومع الوقت فضحت نواياها الخبيثة أمام الجميع، ولذا بدأ المغرضين وأصحاب النوايا الخبيثة بالبحث عن مدخل جديد لبث سمومهم بالشرق الأوسط، وتابعت: "الشعب المصري لم ولن يتأثر بمثل هذه المهاترات مجددا، فالشعب لديه وعي كبير وتجربة سابقة مع مثل هذه المؤامرات التي خططت لها وعملت عليها قناة الجزيرة لسنوات ولكنه كان يفشلها بوعيه وثقته في رئيسه وجيشه، ولذلك مهما تغيرت الخطط المعادية عن طريق الإعلام يظل الشعب المصري وثقته في قيادات بلده لن تتغير مهما حاولوا الوقيعة وبث الفتن".