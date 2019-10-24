أخبار مصر | وزير الرياضة يشهد فعاليات الصالون الثقافي للأندية الثقافية بمراكز الشباب والجامعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يشهد فعاليات الصالون الثقافي للأندية الثقافية بمراكز الشباب والجامعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات الصالون الثقافي للأندية الثقافية بمراكز الشباب والجامعات، الذي نظمته الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، على مسرح وزارة الشباب والرياضة.

تضمنت فقرات الصالون جلسة للعالم على زين العابدين الجعفري، وتحاور فيها حول بناء الشخصية الوطنية، مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة، الحوار الثقافي بين الشرق والغرب، كما تضمنت فعاليات الصالون فقرة إنشاد ديني للمنشد على الهلباوي.

حضر فعاليات الصالون عددا من قيادات وزارة الشباب والرياضة، والشخصيات العامة، وممثلي عددا من المؤسسات المعنية بالشباب، بالإضافة إلى شباب من مختلف محافظات الجمهورية.