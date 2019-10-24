أخبار مصر | تعليم الجيزة: استئناف الدراسة غدا الخميس بجميع المدارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليم الجيزة: استئناف الدراسة غدا الخميس بجميع المدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن خالد حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عن استئناف الدراسة غدا الخميس، بجميع مدارس محافظة الجيزة، وسيكون يوم دراسي كامل، نافيا ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي باعتبار الغد إجازة.
وكانت أصدرت وزارة التعليم، بيانًا، منذ قليل، قالت فيه، إنه نظرًا لسوء الأحوال الجوية وخوفًا على مصلحة أبنائنا الطلاب، وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بأن سلطة اتخاذ قرار تعطيل الدراسة يرجع إلى السيد المحافظ وفق لما يراه مناسبًا لظروف المحافظة.
وكان أصدر مجلس الوزراء، بيانًا، أمس، قال فيه، إنه بناء على تقارير تلقاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدا، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم، فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات.
ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس الموافق 23 أكتوبر 2019.
وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، في بيانها، أنه سيسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.
وأضافت "الهيئة"، أن الرؤية ستقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، وقد تمتد إلى شمال الصعيد، وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين، وتكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد، موضحة أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.