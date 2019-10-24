شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة القاهرة التجارية تبحث جذب استثمارات كوبية في مجال الأدوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس إبراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، أهمية زيادة التعاون التجارى والاستثمارى مع كوبا، المرحلة المقبلة من خلال التنسيق مع الغرفة أو الغرف الأخرى بالمحافظات.

وقال العربى خلال استقباله «أمس» تانيا فيرنانديز، سفيرة كوبا بالقاهرة، والملحق التجارى دينيس بينيتيز لبحث التعاون التجارى والاستثمارى في الفترة القادمة، سيتم التركيزعلى مجال الأدوية الذي تتميز به كوبا بجانب القطاعات الأخرى، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الهائلة المُتاحة في مصر حاليًا.

أضاف رئيس الاتحاد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى مهتم بصحة المواطنين، مشيرا إلى مبادرة ١٠٠ مليون صحة للكشف عن الأمراض غير السارية وفيروس سى.

من جانبها أكدت السفيرة الكوبية بالقاهرة، استعداد بلادها لزيادة التعاون مع الجانب المصرى في المجالات المشتركة، خاصة مجال الأدوية مشيرة إلى أن كوبا أنشأت عددًا من المستشفيات في بعض الدول منها السعودية والجزائر.

على صعيد متصل، اختارت الجمعية العمومية لشعبة المصدرين، المهندس سامح مصطفى زكى نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، رئيسا للشعبة بالتزكية.

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جاء ذلك خلال جلسة إجراءات إعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة لمدة ٤ سنوات قادمة تبدأ من أكتوبر الجارى، حسب لائحة الشعب النوعية بالغرف التجارية.

وفاز أحمد محمد زكى بمنصب النائب الأول بعد اللجوء للتصويت بصندوق الاقتراع السرى مع محمد الفولى، بينما تم اختيار عبدالسميع الإتربى لمنصب النائب الثانى بالتزكية، في حين حسم سباق منصب سكرتير الشعبة كريم صالح على حساب طارق درويش.

وشارك في جلسة الإجراءات محمد مهران عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة.

وقال المهندس سامح زكى عقب اختياره رئيسًا للشعبة، إن المسؤولية كبيرة وهذا القطاع يمثل لنا كشعبة أهمية خاصة، ولذلك سنسعى إلى زيادة التعاون مع الجهات المعنية في الدولة لدعم الصادرات.

وشدد زكى في بيان صحفى صادر عن الغرفة «أمس».

على أن خطة الشعبة تستهدف التكامل مع كافة الشعب في القطاعات المختلفة لفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية.