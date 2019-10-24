شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول دولي: تزايد الطلب العالمي على بيانات إنتاج الغاز والاستهلاك في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر مسؤول بمبادرة «جودى» لجودة بيانات قطاع البترول والغاز عالميًّا عن طلب متزايد على البيانات المصرية المتعلقة بإنتاج الغاز وحجم الاحتياطى خلال الفترة الماضية من جانب الشركات الأجنبية.

قال المصدر، في تصريحات خاصة، إن إدارة المؤسسة لاحظت تزايد معدل تنزيل البيانات الخاصة بالإنتاج المصرى من الغاز، ما يعد إشارة إلى الاهتمام بمصر كأحد اللاعبين الأساسيين في قطاع الغاز في المنطقة.

وأضاف أن المؤسسة قامت بتطوير قاعدة البيانات لديها، من خلال تأسيس قاعدة بيانات أخرى عن الغاز، بداية من عام 2014، وتم إطلاقها من موسكو، حيث كانت البيانات التي يتم تجميعها من الدول تقتصر على حجم تداول وتجارة الزيت الخام فقط، لكن مع الاتجاه العالمى للاهتمام بالغاز ارتأت المؤسسة ضرورة التركيز على إقامة قاعدة بيانات أخرى مدققة عن إنتاج الغاز في دول العالم.

وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على جمع 112 بيانا متعلقا بإنتاج الزيت والغاز على مستوى دول العالم فيما يزيد على 100 دولة.

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وأوضح المصدر أن هناك 7 مؤسسات دولية تتعامل مع مبادرة جودى، التي تم إطلاقها عام 2002 بعد دعوة وزراء البترول على مستوى العالم بضرورة توفير بيانات مدققة عن إنتاج الزيت الخام وقتها، مشيرا إلى أن المؤسسات تكون مسؤولة عن جمع البيانات من الدول، ليتم تصنيفها من جانب جودى وتوفيرها من خلال قاعدة بيانات متكاملة ومتاحة للجميع.

قال المصدر، الذي حضر المؤتمر الذي عقد بالقاهرة على مدى اليومين الماضيين، إن المؤتمر كان هدفه الحوار مع الخبراء المتخصصين في المجال، موضحا أن هناك مطالب مستمرة من جانبهم بضرورة التزام الدول بتقديم بيانات وافية عن القطاع الإنتاجى والاستهلاكى، ما يمكن صناع القرار من اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

وأكد أن مصر من أكثر الدول المشاركة في المنظمة، ولديها التزام بتقديم البيانات والمعلومات المطلوبة في التوقيتات المحددة.

وأشار إلى التزام المبادرة بجمع البيانات شهريًّا من الدول من مصادرها الرسمية، موضحا أنه في حالة غياب بعض المعلومات الخاصة ببعض البنود في عدد من الدول لا يتم تخمينها.

وحول اتجاه مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة، قال المصدر إن مصر لديها قاعدة أساسية قادرة على تحقيق الهدف، وإنها اتخذت العديد من الخطوات خلال الفترة الماضية حتى تكون إيجابية نحو تحولها إلى مركز إقليمى، مشيرا إلى أن اهتمام الشركات والمستثمرين بالاطلاع على البيانات المحلية المتعلقة بالغاز يعكس مدى القدرات الكامنة لدى الدولة، والتى تعد فرصًا استثمارية لهذه الشركات.