شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي»: لقاءاتنا مع الأمريكان لشرح موقفنا من «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بزيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن منذ أيام، والتى أجرى خلالها لقاءات مع عددٍ من المسؤولين الأمريكيين، من بينهم نائب الرئيس الأمريكى، ووزراء الطاقة، والتجارة، والخزانة، بالإضافة للقائه بكل من مدير صندوق النقد الدولى ورئيس البنك الدولى، وعدد من مسؤولى مجلسى النواب والشيوخ الأمريكيين، وبعض مسؤولى مراكز الأبحاث والغرف التجارية، وعدد من رجال الأعمال وممثلى القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال ترؤس «مدبولي» الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء؛ أمس، لمناقشة عددٍ من الملفات والقضايا ذات الأولوية التي تهم المواطنين، والتى تستهدف مواصلة العمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وأشار إلى أن هذه اللقاءات كانت فرصة لشرح الجهود التي تبذلها مصر حاليًا في مختلف القطاعات، وعلى رأسها تجربة الإصلاح الاقتصادى، وشرح موقف مصر من بناء سد النهضة، لافتًا إلى تأكيده للمسؤولين الأمريكيين أن مصر لا تقف ضد أي برامج للتنمية تحدث في دول نهر النيل، ولكن شريطة أن يتم ذلك دون التأثير على احتياجاتنا من المياه، كما أن موقف مصر واضح بضرورة الالتزام بالقوانين الدولية والاتفاقيات، بما يحفظ حقوقنا التاريخية.

ونوّه بالتصريحات التي صدرت عن صندوق النقد الدولى والتى أشاد فيها مسؤولوه بالإصلاحات الاقتصادية في مصر، فضلا عما صرحت به مديرة صندوق النقد الدولى من أن ما حققته مصر في تطبيقها المتميز للإصلاحات الاقتصادية لم يكن مفيدًا لمصر فقط وإنما مهم أيضًا فيما يخص مستقبل عمل الصندوق مع دول أخرى، بعدما باتت نموذجًا يسعى الصندوق لاحتذائه مع دول العالم التي ترغب في تبنى برامج إصلاح اقتصادى.

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وحول زيارة وفد كويتى رفيع المستوى لمصر، برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، لفت «مدبولي» إلى نتائج هذه الزيارة التي تضمنت مباحثات مُوسعة شملت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر.

وأوضح أن الجانب الكويتى أكد حرصه على تعزيز وزيادة الاستثمارات في السوق المصرية من خلال الاستفادة من الفرص الواعدة، مشيرًا إلى أن الوفد التجارى كان حريصًا على الاطلاع على مختلف الفرص في العديد من القطاعات التنموية المختلفة، سواء في إقامة المشروعات القومية الكبرى، أو الأراضى المطروحة للاستثمار الصناعى عبر الخريطة الصناعية الموحدة، والتعاون المثمر مع صندوق مصر السيادى بما يمتلكه من أصول وممتلكات، أو من خلال التعاون عبر المشاركة في برنامج الطروحات الحكومية.

وأضاف أنه تم توقيع اتفاقات لتمويل المرحلة الثانية من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة تقترب من مليار دولار على مدار 3 سنوات حتى 2022، بالإضافة لاستكمال مشروع طريق «النفق- شرم الشيخ» بقيمة 86 مليون دولار، فضلا عن تشجيع الاستثمار المباشر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالكويت. وخلال اجتماع مجلس الوزراء، قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار» شهد حضورًا مكثفًا من جانب المستثمرين بالخارج؛ إذ حضر جلسات المؤتمر 65 مستثمرًا متخصصًا في قطاعات مختلفة مثل: الاستثمار العقارى، والصحى، والتعليمى، والمناطق اللوجستية وغيرها من القطاعات، وحظى بعض هؤلاء المستثمرين بمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضافت أنه تم تنظيم زيارات لهؤلاء المستثمرين لمدن العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والجلالة، وأبدى المستثمرون سعادتهم وانبهارهم بما رأوه من قفزات هائلة في مسار التنمية الشاملة في مصر.

وأوضحت أن المؤتمر أسفر عن عددٍ من التوصيات سيتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء؛ تمهيدًا لرفعها لرئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن أحد المستثمرين ناشد الرئيس أن يعقد المؤتمر سنويًا، وهو ما رحب به رئيس الجمهورية وأبدى موافقته.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنه ألقى محاضرة في البنك الدولى عن تجربة تطوير التعليم بمصر.