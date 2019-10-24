شكرا لقرائتكم خبر عن «الحربية»: النزاهة والشفافية معايير اختبارات القبول بالكليات العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلايا العمل المستمرة داخل أسوار الكلية الحربية تؤكد أن النزاهة والشفافية معايير واضحة في اختبارات القبول بالكليات والمعاهد العسكرية.

فعبر إحدى بوابات الكلية الحربية في الطريق إلى البهو الكبير، يقف عشرات الطلاب مرتدين زيًّا موحدًا، يستعدون للوقوف لإجراء كشف الهيئة، في انتظار مقابلة مديرى الكليات والمعاهد العسكرية.

محمود عبدالناصر، أحد هؤلاء الطلاب، يضع أملًا كبيرًا للالتحاق بالكلية التي يريدها ويسعى لها منذ سنوات، لم يكن وصول محمود إلى كشف الهيئة بالأمر الهيّن، فقد اجتاز اختبارات رياضية وطبية ونفسية وسمات: «استغرقنا أكثر من شهر في جميع الاختبارات قبل الوصول لكشف الهيئة».

بالقرب من حمام السباحة، ينتظر الطلاب قفزة الثقة، وهى اختبار إجبارى لا يضاف للمجموع الكلى، ولكن الإخفاق فيه يؤدى لرسوب الطالب حال عدم تأديته لها.

اختبارات البطن والعقلة على بعد أمتار من حمام السباحة، فيما انشغل القومسيون الطبى العسكرى العام بمئات الطلاب، في حشود منظمة يمرون بالتناوب على غرف الاختبارات المختلفة، وتشمل: العظام والنفسية والأنف والأذن والرمد وغيرها من الفحوصات الطبية الأخرى التي تتسم بمستوى عالٍ من الكفاءة والدقة.

وتبدأ عملية التنسيق بكليات ومعاهد القوات المسلحة من مرحلة إعلان قبول دفعة جديدة تُنشر بوسائل الإعلام المختلفة، تعقبها مرحلة سحب الملفات وإطلاع الطالب على طريقة ملء الملف بشكل صحيح تجنبًا لحدوث أي أخطاء.

وحسب مسؤولين بالكلية الحربية، فإن الطالب بعد انتهائه من استكمال ملف التقديم وكافة بياناته وأوراقه يتم تسلُّم الملف منه، ولأن القيد العائلى للوالد أو الجدين يستغرق وقتًا في السجل المدنى، فينصح أولياء الأمور بالبدء مبكرًا في إجراءات استخراج القيد، ويُسمح قانونًا بقبول تعذر استخراج القيد العائلى للجدين فقط، ولا يسمح بذلك في القيد العائلى للوالدين، الذي يشترط أن يكون مميكنًا. بعد اجتياز الكشف الطبى، تبدأ الاختبارات الرياضية، ثم الاختبار النفسى، فاختبار المناظرة، وبعده الاختبار الطبى المتقدم، وتعتمد على إجراء التحاليل والفحوصات الشاملة على الطالب، ثم النفسى النهائى، ثم مرحلة المعلومات العامة وإعلان النتيجة.

بعد إعلان النتيجة، تعد التظلمات حقًّا مكفولًا لجميع المتقدمين للكليات العسكرية، وتوجد لجنة مختصة بفحص التظلمات، وإذا رأت اللجنة استحقاق الطالب، يتم التعامل وفقًا لذلك، ولكن لا تظلمات في اختبار القدرات، وليس صحيحًا ما يشاع حول إعادة الكشف، ولكن ينظر في حالة الطالب إن كان بالفعل يستحق إعادة الكشف الطبى أم لا.

وفى الاختبار الرياضى، لا توجد إعادة، ولكن إذا شعر الطالب يوم الاختبارات بتعب أو إرهاق بدنى أو نفسى لن يمكنه من التأدية بشكل جيد، يسمح له بفرصة التأجيل يوما أو يومين حتى يستعد لتنفيذ الاختبار.

Advertisements

وأكد القائمون على التنسيق بالكلية أن الطالب يلتحق بمجهوده وقدراته فقط، مطالبين أولياء الأمور بالتركيز على الحالة الطبية والصحية والنفسية والرياضية للطالب وتأهيله بشكل جيد، والاهتمام بالرياضة من البداية يؤهل الطلاب للالتحاق بالكليات العسكرية، دونما احتياج لمراكز تأهيلية.

وينفذ الطلاب المتقدمون لاختبارات اللياقة البدنية 8 اختبارات، وتعد قفزة الثقة اختبارا إجباريا لا يضاف للمجموع. والاختبارات ثابتة لا تتغير ويتم تطبيقها على الجميع بلا استثناء، وتعتمد على مجموعة من المعايير والأسس العلمية، تهدف إلى قياس مدى تحمل الطالب وقوته البدنية وسرعته ومرونته التي يتمتع بها، فضلًا عن التوازن الجسدى له وجرأته في الإقدام على تحمل الصعاب والمشاق.

الاختبار الأول، «الضاحية»، وهى الجرى لمسافة 1500 متر، وإنجازه في 6 دقائق يعطى الطالب 40 درجة من 40، و6 دقائق ونصف يحصل على 30 فقط، وإذا دخل الزمن الثالث 7 دقائق يحصل على 20، وإذا تجاوز 7 دقائق يحصل على صفر. والثالث اختبار التوازن «10 درجات»، ثم اختبار العقلة رابعًا بـ40 درجة، وإذا حقق الطالب 10 عدات يحصل على الدرجة النهائية، يليه اختبار الضغط «40 درجة»، فالبطن «40 عدة» تعطى 40 درجة، وهى الدرجة الكاملة، وتأتى السباحة في الاختبار السابع، وإذا تمكن الطالب من السباحة في الحمام بشكل طولى وعبوره في أقل من دقيقة يحصل على 20 من 20، وحال تجاوز الدقيقة يحصل على 15 درجة فقط، وإذا اجتاز السباحة بشكل عرضى يحصل على 10 درجات من 20، ويحصل على صفر حال عدم تمكنه من السباحة.

ويبلغ مجموع الدرجات الكلية في الـ8 اختبارات 200 درجة، ويجب كحد أدنى أن يحصل الطالب على 100 درجة بنسبة 50% ليتمكن من اجتياز هذه المرحلة، والنتيجة هنا تراكمية، فلا يستبعد الطالب حال رسوبه في أحد الاختبارات.

جميع اختبارات اللياقة إجبارية فيما عدا السباحة، ولكن إذا لم يؤده الطالب تخصم منه درجة الاختبار، والتى تؤثر بالطبع على مجموع درجاته.

وتقيس قفزة الثقة مدى قدرة وتصميم وشجاعة وإصرار الطالب على تنفيذ التعليمات الموكلة إليه، ولا يمكن أن يقبل طالب متردد غير قادر على اتخاذ القرار.

ولا يوجد أي تأثير إذا رسب الطالب في الاختبار الرياضى وأعاد التقديم العام التالى، فالكلية الحربية تختار المواطن الصالح، كما أن الأمر يسير بشكل تراكمى، وأوضح المسؤولون عن الاختبارات بالكلية الحربية أن من يريد الالتحاق بالكليات العسكرية عليه أن يعمل على تأهيل نفسه على جميع المستويات، وخاصة التأهيل البدنى.

ويخضع المتقدمون لفحوصات على مستوى عال من الدقة، وتعتمد القوات المسلحة على أعلى المعايير العالمية فيما يتعلق بالاختبارات الطبية، حيث تهدف الفحوصات الطبية للمتقدمين للكليات العسكرية إلى اختيار مواطن سليم بدنيًا وقادر على تحمل المشاق الصعبة للقوات المسلحة.

وإذا كان المتقدم غير لائق طبيًا في فحص ما فلا يحق له استكمال باقى الفحوصات.

وقد صدّق الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات الحكومية من حملة المؤهلات العليا لصالح الكلية الحربية للعمل كضباط محاربين، والكلية البحرية للعمل كضباط بحريين، وبدأت فترة سحب الملفات اعتبارا من السبت 19 /10 /2019، على أن تكون مدة الدراسة عامين.

وأشار مدير الكلية الحربية إلى أن التخصصـات المطلوبة للكلية الحربية من خريجى كليات الجامعات الحكومية من مؤهلات «تربية رياضية، تجارة، حقوق، زراعة، لغات «إنجليزى، عبرى، روسى، فرنسى، سواحيلى»، «علوم من جميع التخصصات، حاسبات وتكنولوجيا المعلومات، ألسن من جميع التخصصات، لغات وترجمة من جميع التخصصات، اقتصاد وعلوم سياسية، الإعلام والصحافة، الآداب تخصص إعلام وعلم نفس»، على أن يكون التقدير جيدا فأعلى، وألا تزيد السن في 1 /10 /2019 على 24 سنة، وأن يكون الطالب حاصلا على المؤهل الجامعى في عامى 2018 و2019 فقط، على أن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية عامين فقط.