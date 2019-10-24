شكرا لقرائتكم خبر عن «انتخابات القضاة».. الزند والشريف يؤيدان عبدالكريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت معركة انتخابات نادى قضاة مصر، المقررة في 20 ديسمبر المقبل، وتلقت اللجنة المشرفة عليها، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، طلبات الترشح على مقاعد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لليوم الثالث على التوالى.

Advertisements

وقال مصدر قضائى إن 3 مستشارين تقدموا بطلبات للترشح على مقعد رئاسة النادى، وهم: محمد عبدالمحسن، رئيس النادى الحالى، نائب رئيس محكمة النقض، ويسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعبدالفتاح مراد، نائب رئيس محكمة الاستئناف.

من جانبه أعلن المستشار يسرى عبدالكريم برنامجه الانتخابى، وبدأ تحركاته الانتخابية قبل فتح باب الترشح بزيارة المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، رئيس النادى الأسبق، والمستشار محمود الشريف، مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، والمرشح على مقعد رئيس النادى في الانتخابات السابقة التي فاز فيها عبدالمحسن. وقالت مصادر مطلعة إن زيارة «عبدالكريم»، والذى تولى سابقًا رئاسة المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات، لكل من «الزند»، و«الشريف»، تأتى لأن لهما تأثيرا قويا في الانتخابات، وبحكم امتلاكهما لقاعدة جماهيرية، حيث قال «الزند» لـ«عبدالكريم» إنه «رجل المرحلة المناسب لرئاسة النادى»، وإنه لم يدفع بأحد في الانتخابات، كما أن نجله، المستشار شريف الزند، لن يترشح. وأضافت المصادر أن «عبدالكريم» حصل على تأييد «الشريف»، لافتةً إلى أن الأول يخوض الانتخابات بقائمة تضم 13 مرشحاً على مقاعد: المتقاعدين، والمستشارين، ورؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية، وسيختار 3 مرشحين آخرين بالقائمة على مقعدى النيابة العامة والقضاة، كما أنه بدأ اتصالاته المكثفة برؤساء الأندية الإقليمية. وأعلن «عبدالكريم» برنامجه الانتخابى الذي تضمن 5 بنود في مجالات: «الرعاية السكنية، والصحية، والمكتبة، والموارد المالية، والتشريعات»، وتضمنت «تطوير الرواتب والخدمات بما يتناسب مع الأسعار، خاصة أن القضاء المصرى يكاد يكون الجهة الوحيدة التي تعففت عن المطالبة بالزيادة في الفترة السابقة، مراعاةً لما كانت تمر به البلاد من ظروف اقتصادية طاحنة، كما أن تلك الأجور والرواتب تعتبر هي الأقل مقارنة بالأنظمة القضائية الأخرى في الدول المحطية ذات الوضع الاقتصادى المماثل لمصر أو أقل من ذلك، إضافة إلى ما يفرض على من يتولى أمرا من أمور القضاء من قيود على ممارسة أي أنشطة أخرى لتحسين أحواله المالية بجانب المطالبة بأن تكون الميزانية المخصصة لكل هيئة قضائية بما يتناسب مع أعداد وأعباء كل جهة على حدة، وألا يكون هناك تفاوت فيما بينها.

وفى السياق نفسه، بدأ المرشحون على رئاسة النادى اتصالاتهم بأندية الأقاليم لتأثيرها في نتيجة الانتخابات. ويذكر أن هناك 3 قوائم تخوض الانتخابات، وهى قائمة المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس النادى الحالى، وتضم نحو 11 من أعضاء مجلس إدارة النادى المنتهية ولايته، وقائمة المستشار يسرى عبدالكريم، وقائمة ثالثة يجرى إعدادها بمعرفة المستشار محمد عبده صالح، سكرتير عام النادى المنتهية ولايته، والمنتظر أن يتقدم بأوراق ترشحه، فيما لم يعلن المستشار عبدالفتاح مراد، نائب رئيس محكمة الاستئناف، والمرشح على رئاسة النادى، عن قائمته. وكانت مصادر مقربة من المستشار محمد رضا حسين، نائب رئيس محكمة النقض، المستشار الإعلامى لرئيسها، أشارت إلى أنه يعتزم الترشح على رئاسة النادى، لافتةً إلى أن هناك مرشحين يرفضون الانضمام لقوائم انتخابية، لأن عضو مجلس الإدارة الذي سينجح ضمن القائمة سيدين بالولاء لرئيسها.