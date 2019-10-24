شكرا لقرائتكم خبر عن على باب الوزير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

د. عاصم الجزار.. وزير الإسكان

■ أحمد محمد مصطفى، ضمن الحاجزين بوحدات إسكان دار مصر، بمدينة العبور. بالعمارة رقم ٥٧، عن نفسه وعن أكثر من 3 آلاف مواطن من ملاك شقق دار مصر العبور المرحلة الثانية. يشكو لكم تأخر استلام الشقق، لمده تجاوزت السنتين، مع تقاعس المسؤولين، على حد قوله، قائلا: «سبق وتقدمنا بشكوى جماعية لمجلس الوزراء، ولم يتم أي سرعة في إنجاز الأعمال. فقد حصلنا على وعد من جهاز المدينة، ووزارة الإسكان بمواعيد للتسليم في ٣٠/٦/٢٠١٩، ولكن الكومباوند والعمارات بها أعمال تحتاج للعمل أكثر من ستة أشهر. والمقاولون متباطئون جدا في العمل بالموقع، ومعظمنا يتكبد مصاريف إيجار وبنزين وسفر، بالإضافة إلى أقساط الشقة، وذلك أكثر من طاقتنا. كما كان من المتفق عليه أن مستوى التشطيب فاخر، ووجدنا غير ذلك عند المعاينة، ويوجد به ملاحظات كثيرة فنية. مع استمرارنا في دفع الأقساط، وكل ما نرجوه سرعة إنهاء مشروعنا، مساواة بمشروعات أخرى بدأ التنفيذ فيها بعدنا وتم تسليمها وإنهائها مثل، مشروع جنة، ومشروع سكن مصر».

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■ نادى محمد عبداللطيف سعيد، المقيم في 11 حارة العشرى، البكرية، الظاهر. يعمل «أرزقى» ويسكن بإيجار 650 جنيها. ولم يعد قادرا على مداومة دفع الإيجار. وليست تلك مشكلته، ولكن المشكلة أنه رغم دفعه تلك القيمة الإيجارية في غرفة وحمام أعلى سطح العقار المذكور، إلا أنه يسكن دون عقد، بناء على رغبة المالك، ليتمكن من طرده في أي وقت شاء، على حد قوله. لذلك يرجوكم الموافقة على منحه، وحدة سكنية بالإيجار ضمن وحدات الأولى بالرعاية.

شكرًا لاستجابتكم

■ ردا على مشكلة الصرف الصحى بقرية المندورة، بكفر الشيخ، أوضح اللواء مهندس حسن عبدالغنى، المتحدث الرسمى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بأنه تم إدراج القرية ضمن مشروع توسعات خدمات الصرف الصحى، وتم اعتماد مخططات قرى المشروع، وجميع المسارات، وذلك من خلال الوحدة المحلية ومجلس مدينة دسوق، وذلك قبل البدء في أعمال الدراسة وأعمال التنفيذ. وسيتم الإشراف على المشروع من خلال مكتب استشارى متخصص، وتوجد وحدة متابعة للشكوى من شركة المياه لهذا الغرض.