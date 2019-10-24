شكرا لقرائتكم خبر عن آلـــــــو..!! والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الجبال «44»

■ يبدأ الانقلاب الرهيب في الكون عقب نفخة الصُور الأولى، نفخة الفزع والرعب والصعق لكل المخلوقات.. دعونا نبدأ «بالجبال»، يقول الله في سورة النمل 88 (وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ) فالجبال أوتاد الأرض تُنزع وتُجمع، ولكثرتها تظهر كأنها جامدة وهى تسير، ويقول في سورة الكهف 47 (وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ..) وفى سورة الطور 10،9 (يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا* وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا) وفى سورة النبأ 20 (وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا) وفى سورة التكوير 3 (وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ)!

Advertisements

■ ثم تبدأ مرحلة تفتيت وتدمير الجبال برغم صلابتها وقوتها فيقول الله في الواقعة (إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا*وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا) أي فُتتت الجبال تفتيتا، ويقول في الحاقة 14 (وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً) ويقول في سورة المزمل 14 (يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا) أي رملا سائلا متناثرا، ويقول الله في سورة طه 106،105 (يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلاً) أي يساويها بالأرض، ويقول في سورة المرسلات 10 (اذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ).. وهكذا تختفى الجبال وتُدمر، ويقول المولى في سورة المعارج 9 (وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ)، وفى سورة القارعة 5 (وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ) أي ممزقة متناثرة كالصوف المنفوش، وهناك أحداث أخرى!!

حاتم فودة

[email protected]