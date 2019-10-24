شكرا لقرائتكم خبر عن شوارع مصر الجديدة تحت حصار الأمطار 10 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«10 ساعات قيادة» لمريض سكر أوشك على الموت، أثبتت فشل المسؤولين في إدارة الأزمات في أول اختبار حقيقى للشتاء واستعداد المحليات لموسم الأمطار.

لم يكن الدكتور على شاهين يعلم أن تأخره 15 دقيقة فقط في مكتبه سيجبره على البقاء بين برك المياه والمستنقعات التي خلّفتها مياه الأمطار في طريقه من مصر الجديدة إلى التجمع الخامس عبر شوارع يُفترض أنها تتبع مناطق «راقية»، حيث بدأ الرجل رحلة الشقاء في الرابعة عصرًا ليصل إلى بيته في الثانية من صباح اليوم التالى.

لم تكن الأزمة الحقيقية في الانتظار 10 ساعات، بل كانت في البحث عن دورة مياه لمريض سكر غادر سيارته مستعينًا برفقاء رحلة المجهول من «أصحاب السيارات المجاورة»، ليبدأ رحلة البحث في طريق أُصيب بالشلل التام، واجدًا ضالته في مقهى شعبى أنقذ ما تبقى من صبر وكرامة قبل أن يشترى بعض قطع الحلوى للحفاظ على معدل السكر في الدم، خاصة في غياب الأنسولين الخاص به، ولم ينسَ بالطبع «جيرانه»، وهو لا يعرف كم من الوقت سيقضون قبل عودتهم إلى بيوتهم.

إسماعيل محمد، مرّ بظروف مشابهة للدكتور على، وهو من سكان التجمع الخامس، وتزاملا في المكان نفسه بمصر الجديدة، قال، لـ«المصرى اليوم»: «بقينا عالقين في نفق العروبة 7 ساعات كاملة، حتى بدأنا المرور ببطء واحدًا تلو الآخر، فيما أُغلق نفق الثورة تمامًا بالمياه، وكذلك طريق صلاح سالم وشارع العروبة كاملًا، فأخذنا طريق جسر السويس الممتلئ أيضًا بالمياه، ومنذ الساعة 11 مساءً حتى الثانية صباحًا نسير في شوارع جانبية ضيقة، وصولًا إلى النزهة الجديدة ثم شارع جوزيف تيتو للعودة إلى الطريق الدائرى، ومنه إلى القاهرة الجديدة، وطوال هذه الطرق لم نشاهد سيارة شفط واحدة أو رجل مرور لتسيير الشوارع».

وتساءل «محمد»: «ما سر تقاعس المحليات والحكومة عن تسليك البالوعات قبل شهر أكتوبر، الذي يُتوقع فيه المطر في أي وقت.. أين استعدادات الدولة لهذا الأمر الطبيعى؟!».

في أتوبيسات المدارس، كانت الحال أسوأ، حيث اضطرت المشرفات للسماح للأطفال بقضاء حاجتهم داخل الباصات، وقالت إحداهن: «كيف أقنع طفلًا بألّا يقضى حاجته 10 ساعات كاملة؟!.. كنا في أزمة حقيقية، وكان خوفنا من وصول المياه إلى الأتوبيسات، لكن القدر كان رحيمًا بنا وبالأطفال».

وفى طريق جسر السويس، تواصل الشلل المرورى حتى الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، وتحوّلت الشوارع إلى برك طينية بفعل الأمطار، بداية من محطة الألف مسكن وصولًا إلى «جمال عبدالناصر» والمناطق المجاورة لأعمال مترو أنفاق الخط الثالث، والتى تشتمل على تحويلات عشوائية مؤقتة، وبالتالى مناسبة لتراكم مياه الأمطار.

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وتركّز الاختناق المرورى في منطقة أحمد عصمت والعرب بسبب السيولة المرورية القادمة من مصر الجديدة وميدانى الحجاز وتريومف عن طريق الشوارع الجانبية المؤدية إليها، فضلًا عن ارتفاع منسوب المياه بحلول الثانية صباحًا إلى نحو المتر، ما دفع أصحاب بعض السيارات الغارقة إلى إغلاقها وتركها عائمة في المياه والعودة إليها في وقت لاحق، فيما وجدت أتوبيسات النقل العام، التي استمرت في الخدمة حتى ساعات متأخرة من الليل، صعوبة في المرور، حيث دخلت المياه عبر الأبواب، واضطر السائقون إلى إغلاقها.

وحاولت قوات الشرطة العسكرية فتح بالوعات تصريف الأمطار وتسليكها في المنطقة، في محاولة لإعادة السيولة النسبية إلى الشارع.

وحذر أعضاء جروب «حال الطرق في مصر»، المخصص لتداول النصائح بشأن الاختناقات المرورية والحوادث، في التاسعة مساء من استخدام طريق المحور القادم من أكتوبر، لوقوع حادث تصادم مركبتى «مينى باص» دون إصابات، فضلًا عن ارتطام سيارتى ملاكى بسور المحور، بالإضافة إلى حادث ضخم على الطريق الدائرى بين «كايرو فيستيفال وكارفور المعادى» عندما اصطدمت أكثر من 30 سيارة ببعضها، ما أسفر عن انقلاب عدد منها ووجود ضحايا.

«8 ساعات» استغرقها عثمان عبدالرحمن، الرجل الستينى، في طريقه من وسط القاهرة إلى العبور، حيث أغرقت مياه الأمطار شوارع المحروسة الداخلية والرئيسية والمؤدية إلى الطريق الدائرى، لتتعطل سيارته أكثر من مرة لاستعماله سرعات بطيئة لمدة زمنية طويلة. سلك «عثمان» الطريق المؤدى من ميدان التحرير حتى «صلاح سالم»، ومنه إلى طريق المطار حتى طريق مصر- الإسماعيلية الصحراوى، وهو الطريق الممتد مسافة 55 كيلومترًا تقريبًا، شهدت توقفًا تامًا، رغم محاولات رجال المرور تسييره دون جدوى.

لجان شعبية من شباب مدينة نصر تطوع أفرادها لمساعدة أطفال المدارس العالقة حافلاتهم بالشوارع الغارقة، في محاولة لتهدئة روع الأطفال وتوزيع مياه وأطعمة وحلوى على العالقين في الطريق، ومساعدة الأطفال على قضاء حاجتهم داخل الحمامات الموجودة بالمطاعم المجاورة للطريق، والتى شهدت تكدسًا وطوابير لمواطنين من مختلف الأعمار.

«أحمد» من سكان مدينة نصر، أحد الشباب المتطوعين، نزل استجابة لدعوات على مواقع التواصل الاجتماعى التي طلبت مياهًا وطعامًا لطلاب المدارس، حيث كتب عدد من مستخدمى «تويتر» و«فيسبوك» أرقام الحافلات المدرسية العالقة في مناطق طريق النصر وصلاح سالم والنزهة، ونشر المستخدمون الدعوات المختلفة لمساعدة الأطفال، ما جعل «أحمد» ورفاقه يلبون الدعوة لمساعدة العالقين.

لم يكن الزحام هو العائق الوحيد أمام «عثمان» للوصول إلى منزله بمدينة العبور، فتعطُّل سيارته أسهم في زيادة العوائق، حيث ارتفعت حرارة السيارة، وكذلك بعض السيارات المجاورة، التي أزاحها المتطوعون على جانب الطريق انتظارًا لعودة تشغيلها، ما تسبب في المزيد من التكدس المرورى.

وفى منطقة الشباب بـ«العبور»، شاهد «عثمان» بعد وصوله إلى بيته في الثانية صباحًا توقف حركة الحافلات من وإلى محطة الحافلات الرئيسية، حيث وقف عمال المصانع والمول الرئيسى بـ«العبور» طالبين من المارة المساعدة للخروج من المدينة أو الوصول إلى أقرب موقف للحافلات.

وقالت «نور الهدى»، إحدى سكان «العبور»، إن المياه دخلت إلى المنازل عبر الطرقات الضيقة والنوافذ، كما انقطع التيار الكهربى وخدمات الإنترنت، تزامنًا مع سقوط الأمطار.