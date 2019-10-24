شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر برنامج عمل الرئيس السيسى فى سوتشى الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح، الخميس، في الجلسة العامة الاولي للقمة الأفريقية/ الروسية التي تعقد برئاسة مشتركة للرئيس السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي سوف يلقي كلمة خلال الجلسة ، تتضمن محددات ومحاور و الرؤية الافريقية لقضايا القارة والاتحاد الافريقي وكيفية ادارة ملف التعاون المشترك بين روسيا وأفريقيا خلال المرحلة القادمة .

وأضاف "راضي" في تصريحات صحفية من سوتشي، أن الرنيس السيسي سيشارك عقب ذلك في جلسة عامة ثانية للقمة علي مأدبة غداء عمل ، ويسبقها التقاط عدد من الصور التذكارية للزعماء ورؤساء الوفود المشاركة في القمة.

Advertisements

وأوضح "راضى" أن الرئيسين السيسي وبوتين سيشهدان مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين روسيا ومفوضية الاتحاد الافريقي في عدة مجالات للتعاون بين الجانبين، ومن المقرر أن يستأنف الرئيس السيسى، الخميس، لقاءاته الثنائية مع الزعماء المشاركين في القمة لبحث عدد من الملفات الثنائية .