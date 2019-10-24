شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: سلطة تعطيل الدراسة يرجع للمحافظ وفق ظروف كل محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيان لها أنه نظرًا لسوء الأحوال الجوية وخوفًا على مصلحة الطلاب، أن سلطة اتخاذ قرار تعطيل الدراسة يرجع إلى المحافظ وفقا لما يراه مناسبًا لظروف المحافظة. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قررت تعطل الدراسة اليوم الأربعاء فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للطلاب والمعلمين بسبب سوء الأحوال الجوية. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعليم: سلطة تعطيل الدراسة يرجع للمحافظ وفق ظروف كل محافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.