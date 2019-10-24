شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق: ننقل 2 ونصف مليون راكب يوميًا.. وسيزيد لـ7 مليون 2030 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الأمطار لم تؤثر فى مترو الأنفاق بسبب الاستعدادات التي قاموا بها تحسبًا للسيول.
وأضاف عصام والي، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه سيتم البدء في الخط الرابع من مترو الأنفاق من بداية العام المقبل، وسيستغرق حوالي 4 سنوات، مؤكدًا أنه رقم قياسي.
وتابع رئيس الهيئة القومية للأنفاق،"ننقل 2 ونصف مليون راكب يوميًا، والدولة لديها استراتيجية لنقل 7 مليون مواطن في اليوم بحلول 2030، مما يعني أن المواطن القاهري سيعتمد بشكل مباشر على القطارات الكهربائية سواء مترو أنفاق أو مونوريل".
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