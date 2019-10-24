شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى وبوتين في حفل عشاء علي هامش قمة سوتشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء اليوم الأربعاء، فى حفل عشاء أقامه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بمدينة سوتشى الروسية، على شرف الرؤساء الأفارقة المشاركين فى قمة ومنتدى "روسيا - إفريقيا" الأول، الذى افتتحه الزعيمان السيسى وبوتين، صباح اليوم ويستمر حتى يوم غد الخميس. وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة بأن الحفل تخلله عرض فنى وموسيقى.

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