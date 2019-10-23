شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعترف: سنواجه نفس المشاكل حال سقوط أمطار مماثلة للأمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعترف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الحكومة ستظل تواجه نفس المشكلة التي نجمت عن الأمطار التي شهدتها البلاد أمس، في حال إذا ما تعرضت لنفس كمية الأمطار، وذلك بسبب عدم وجود شبكة صرف مخصصة لها.

وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الخاص بتعليق الدراس في المدارس والجامعات اليوم، ساعد في تمكين الأجهزة المعنية من القيام بأعمالها في التعامل مع الآثار التي نجمت عن الأمطار.