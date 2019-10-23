شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يزور السفارة المصرية في فيينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار زار قداسة البابا تواضروس الثاني، الأربعاء، مقر السفارة المصرية بالعاصمة النمساوية فيينا، وكان في استقباله السفير المصري عمرو عامر، والقنصل العام محمد فرج، والقنصل باسم طه، ونائب السفير هالة يوسف، وعدد من أعضاء السفارة. ودار الحديث حول أهمية ربط الجيل الثاني والثالث بالوطن الأم مصر. ورافق قداسة البابا خلال الزيارة نيافة الأنبا جبرييل أسقف النمسا والقطاع الألماني بسويسرا ووفد من الكنيسة القبطية.

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