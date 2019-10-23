شكرا لقرائتكم خبر عن «القومية للأنفاق»: ننقل 2.5 مليون راكب يوميًا.. وسيزيد لـ7 ملايين في 2030 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الأمطار لم تؤثر في مترو الأنفاق بسبب الاستعدادات التي قاموا بها تحسبًا للسيول.

وأضاف «والي»، خلال حوار تليفزيوني، الأربعاء، أنهم سيبدأون في الخط الرابع من مترو الأنفاق من بداية العام المقبل، وأنها ستستغرق حوالي 4 سنوات، مؤكدًا أنه رقم قياسي.

وتابع رئيس الهيئة القومية للأنفاق: «ننقل 2 ونصف مليون راكب يوميًا، والدولة لديها استراتيجية لنقل 7 ملايين مواطن في اليوم بحلول 2030، مما يعني أن المواطن القاهري سيعتمد بشكل مباشر على القطارات الكهربائية سواء مترو أنفاق أو مونوريل».