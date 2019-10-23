شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. الرئيس السيسى يستعرض الرؤية الإفريقية تجاه التعاون المشترك مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح غد الخميس في الجلسة العامة الأولى للقمة الإفريقية الروسية التي تعقد برئاسة مشتركة للرئيس السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الروسية.

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وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس السيسي سيلقي كلمة خلال الجلسة، تتضمن محددات ومحاور الرؤية الإفريقية لقضايا القارة والاتحاد الإفريقي، وكيفية إدارة ملف التعاون المشترك بين روسيا وإفريقيا خلال المرحلة القادمة.

وقال راضي- في تصريحات خاصة للوفد الإعلامي المرافق للرئيس- أن الرئيس السيسي سيشارك عقب ذلك في جلسة عامة ثانية للقمة على مأدبة غداء عمل، ويسبقها التقاط عدد من الصور التذكارية للزعماء ورؤساء الوفود المشاركة في القمة.

وأضاف أن السيسي وبوتين سيشهدان مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين روسيا ومفوضية الاتحاد الإفريقي في عدة مجالات للتعاون بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي سيستأنف غدًا لقاءاته الثنائية مع الزعماء المشاركين في القمة.