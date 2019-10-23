شكرا لقرائتكم خبر عن والد الطفلة ضحية أمطار العاشر من رمضان: «ابنتي غمرتها المياه نصف ساعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال صادق والد الطفلة مروة ضحية الأمطار في العاشر من رمضان، إن مياه الأمطار التي سقطت على «العاشر من رمضان» أمس كانت بمثابة السيول، وتسببت في إغراق جميع الشوارع، مشيرًا إلى أن ابنته تعرضت للحادث أثناء عودتها من «الدرس» حيث كانت تسير رفقة زميلتها، وفجأ سقطت في المياه.

وأضافت «صادق» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، الثلاثاء، أنهم فوجئوا بصديقة ابنتهم مروة تطرق باب منزلهم وتخبرهم بأن مروة قد تعرضت للصعق الكهربائي وسقطت في مياه الأمطار، فما كان منهم إلا أن توجهوا مهرولين إلى مكان الواقعة، حيث رأوا ابنتهم تحت المياه المشبعة بالكهرباء، وهنا منعوهم الأهالي من الاقتراب، نظرًا لأن المياه نفسها كانت حاملة للكهرباء.

وأوضح والد الضحية أن ابنته ظلت تحت المياه لمدة نصف ساعة، حتى تم الاتصال بـ«النجدة» ومطالبتهم قطع الكهرباء عن المنطقة، وتم بعدها جلب «لودر» لانتشال جثة ابنته، مشيرًا على أن قسم الشرطة التابع له أرسل له سيارة «بوكس» لنقل الطفلة إلى أقرب مستشفى، إلا أنها لدى وصولها المستشفى كانت قد فارقت الحياة.