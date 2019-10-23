شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الوزراء» عن كارثة المطر: بناة القاهرة لم ينشئوا أنظمة تصريف أمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن القاهرة من المدن الجافة وعند إنشائها لم يفكر القائمون على الأمر في إنشاء مصارف لمياه الأمطار نظرًا لطبيعة المدينة.

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وأضاف «سعد»، في مداخلة مع الاعلامية ياسمين عز في برنامج «حديث المساء» المذاع على قناة «ام بي سي مصر»، أنه وفقا للتحذيرات هيئة الاصاد الجوية بسقوط امطار اتخذت كافة الجهات المعنية وعمل بروفات على الأمر.

وتابع سعد أن «المفاجأة بالنسبة لنا بان كمية المياه كانت كبيرة وفقا للمختصين فان حولي 650 ألف متر مكعب مياه هي نسبة الامطار بحوالي 15 ملي متر»، مشيرًا إلى أن «نزول الأمطار كانت في وقت زمني حوالي 90 دقيقة».

واشار سعد، إلى أن «هذا الامر تسبب في مشاكل كبيرة في التصريف، وأن البلاغات كانت غير قادرة على استيعاب الكمية، خاصة أن الأمطار نزلت في وقت ذروة مما صعب وصول سيارات رفع المياه إلى الأماكن بسرعة».