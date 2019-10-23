شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: القاهرة والعاشر من رمضان شهدتا سقوط 45 ألف متر مكعب من الأمطار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تمر بفصل الخريف الآن، وأحد سمات هذا الفصل، عدم استقرار الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار التي قد تصل إلى حد السيول في بعض المناطق، مشيرًا إلى أن سقوط الأمطار بصورة غزيرة، يأتي في إطار تأثر مصر بالتغيرات المناخية التي حدثت في العالم.
وتابع «شاهين»، خلال مداخلة تليفزيونية، مساء الأربعاء، أن القاهرة والعاشر من رمضان شهدتا سقوط 45 ألف متر مكعب، لكل كيلو متر مربع، وهذه كمية كبيرة من المياه، وخلال الأيام المقبلة من المتوقع تزايد سقوط الأمطار، خاصة على القاهرة وشمال الدلتا والسواحل الشمالية.
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