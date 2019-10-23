شكرا لقرائتكم خبر عن والد «ضحية السيول» يناشد الرئيس السيسي بالتحقيق في الواقعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ناشد صادق عبدالمجيد، والد الطفلة «مروة» التي توفت صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفتح تحقيق في وفاة ابنته.
وبكى «عبدالمجيد»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء اليوم الأربعاء، على الهواء، قائلًا: «بناشد رئيس الجمهورية الراجل المحترم إنه يفتح تحقيقًا موسعًا تحت رئاسة الجمهورية، واللي تقول عليه أنا هوافق بيه».
وتابع: «بنتي اسمها مروة عبدالفتاح السيسي مش مروة صادق، دي بنته وأنا بناشده أنه يرجع حقها، ومش عايز اللي حصل معاها يتكرر تاني»، مستكملًا: «مروة بنت مصر كلها مش بنتي لوحدها، إحنا من الصابرين وأنا مش هتاجر ببنتي»، لافتًا إلى أن مروة من أوائل الطلاب، ومحبوبة من الكل، وأنه تم انتخابها في المدرسة منذ أسبوع لتصبح الأمين العام المساعد، مضيفًا أن إحدى بناته توفت في وقت سابق.
وأشار إلى أن جهاز العاشر من رمضان هو المسؤول عن وفاة ابنتي، مطالبًا بمحاسبة المسؤولة عن وفاة ابنته.
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