شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري يلتقي رئيس البرلمان الجيبوتي لدعم التعاون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل محمد على حمد، رئيس البرلمان الجيبوتي، السفير محمد مصطفى عرفي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جيبوتي.
أكد «حمد» على دعم مواقف مصر وتوجهات سياستها الخارجية، معبراً عن تقدير البرلمان وأعضائه للجهد المصري الدؤوب في دعم بناء الكوادر الجيبوتية.
كما أبدى رئيس البرلمان ترحيباً كبيراً بالمستثمرين المصريين، داعياً إلى الاستفادة من إمكانيات جيبوتي الواعدة في مجال السياحة.
من جانبه، أكد السفير المصري على قوة العلاقات بين البلدين، وهو الأمر الذي يتمثل في التضامن والدعم المتبادل بينهما تجاه القضايا الإقليمية والدولية، ولاسيما على ضوء توجيهات القيادة السياسية في البلدين نحو تعزيز علاقات التعاون في العديد من المجالات.
هذا واستعرض السفير عرفي تطورات مفاوضات سد النهضة، حيث أبدى رئيس البرلمان الجيبوتي تفهماً للتوجه المصري في هذا الصدد.
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