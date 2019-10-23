شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري الأمراض الصدرية يضع روشته للمواطنين لتفادي الإصابة بأمراض الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عصام المغازي، استشاري الأمراض الصدرية، إنه يجب على المواطنين في فصل الشتاء الإكثار من شرب السوائل مثل البرتقال والليمون فضلًا عن الغذاء المتوازن الذي يحتوي على كافة المكونات الغذائية التي يطلبها جسم الإنسان من أجل تفادي أمراض الشتاء وخاصة الأمراض الصدرية.

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وأضاف «المغازي»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، أنه يجب على المواطنين الجلوس في مناطق جيدة التهوية، لعدم التعرض لأمراض مثل البرد والإنفلونزا، حيث إن الإنفلونزا قد تؤدي إلى مضاعفات وقد تصل للالتهاب الرئوي وقد تصل لدرجات خطيرة جدًا ومميته.

وأوضح استشاري الأمراض الصدرية، أن الإنفلونزا يحتاج إلى راحة شديدة وشرب الكثير من السوائل بجانب المسكنات، واستشارة الطبيب بشأن بعض المضادات الحيوية، بينما الالتهاب الرئوي قد يؤدي إلى الحجز بالمستشفى، كما يزيد في أمراض الربو في الشتاء.

وحذر المواطنين من الانتقال من مكان دافئ لأخر بارد بشكل مفاجئ حتى لا يصاب بجفاف في الأنف ويكون عرضه للإصابة بالفيروسات بشكل أسهل، محذرًا في الوقت ذاته أيضًا من التدخين لأنه يعد العامل الرئيسي لكل الأمراض الصدرية، مع ضرورة التعرض لأشعة الشمس.