شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المرأة والمجتمع تطلق جائزة الصحافة والإعلام لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنظم جمعية المرأة والمجتمع ورشة عمل «بناء رابطة إعلامية لدعم تعليم الكبار والتعلم مدي الحياة» بالتعاون مع مؤسسة إعلاميات مصريات للتنمية، 26 27 أكتوبر الجاري. Advertisements وتطلق الجمعية، خلال الورشة، جائزة الصحافة والإعلام لدعم قضايا تعليم الكبار لعام 2020. يأتي ذلك في إطار فعاليات الإعداد للمنتدى الخامس للمبادرة العربية للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمتحررات من الأمية، وبهدف تكوين رابطة شباب الصحفيين والإعلاميين لدعم تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة لتحقيق التنمية المستدامة. تمد الورشة المهتمين من الإعلاميين والصحافيين الشباب بالمستجدات والمعارف والمهارات الجديدة بتعليم الكبار والتعلم مدي الحياة، وتمكين النساء على المستوي القومي والإقليمي والدولي.

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