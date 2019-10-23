شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء مدرسة في الغربية بعد انهيار جزئي.. وأولياء أمور يتهمون «الأبنية التعليمية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت مديرية التربية والتعليم في الغربية إخلاء مدرسة عطف ابوجندى التابعة لإدارة قطور، بعد تصدع الأعمدة الخرسانية، وانهيار أجزاء من أسقف الفصول.

وأقامت المديرية فصول لتسكين التلاميذ في مركز شباب المدينة ومركز تحفيظ القرآن، بعد زيارة وكيل وزارة التربية والتعليم إلى المدرسة، صباح الأربعاء.

واتهم الأهالى هيئة الأبنية التعليمية بـ«التسبب في انهيار المدرسة»، بعد إقرارها بصلاحية مبناها للدراسة، رغم تكرار شكاواهم حول خطورته على حياة التلاميذ.

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وقال أيمن عبدالمعطي، ولى أمر طالب: «قابلنا رئيس هيئة الأبنية التعليمية في الغربية أكثر من مرة، للمطالبة بإحلال وتجديد المدرسة لخطورتها على حياة أبنائنا».

أضاف: «رئيس الهيئة ماطلنا بحجة عدم وجود ميزانية، فهل ينتظر أن تحدث كارثة وبعدها يوفر الميزانية؟».

وقال محمد رياض ولي أمر طالب آخر: «المدرسة متصدعة منذ عام تقريبا، وقابلنا رئيس الهيئة قبل العام الدراسي، فقال: المدرسة حالتها تتحمل 5 سنوات».

وأضاف «رياض»: «مع هطول الأمطار، مساء الثلاثاء، زادت التصدعات، وانهارت أجزاء من أسقف الفصول.. فهل سننتظر حتى يموت أبناؤنا تحت الأنقاض؟».

اخلاء مدرسة بقطور بعد تصدعها وتسكين طلابها بمركز شباب

اخلاء مدرسة بقطور بعد تصدعها وتسكين طلابها بمركز شباب

اخلاء مدرسة بقطور بعد تصدعها وتسكين طلابها بمركز شباب

اخلاء مدرسة بقطور بعد تصدعها وتسكين طلابها بمركز شباب

اخلاء مدرسة بقطور بعد تصدعها وتسكين طلابها بمركز شباب

اخلاء مدرسة بقطور بعد تصدعها وتسكين طلابها بمركز شباب

اخلاء مدرسة بقطور بعد تصدعها وتسكين طلابها بمركز شباب