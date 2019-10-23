شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: «تمنيت اعتذار مجلس الوزراء للمواطنين بعد أزمة الأمطار» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث الإعلامي أحمد موسى، حول أزمة الأمطار التي ضربت البلاد أمس وتسببت في إرباك حركة المرور.

وقال موسى، خلال برنامجه على شاشة «صدى البلد»، إن «مدينة العاشر من رمضان تضررت، لدرجة تشعرك بأن نهر النيل امتد إلى هناك»، مشيرا إلى أن عددا من المواطنين ظلوا عالقين أمس حتى منتصف الليل بسبب تكدس المرور.

وتابع: «لم أتمكن من العودة إلى منزلي أمس، بعد انتهاء البرنامج، وكنت أتمنى أن يتقدم مجلس الوزراء باعتذار لطيف إلى المواطنين»، معلقا: «كنت أتمنى أن يخرج مجلس الوزراء ببيان واضح، يقول للمواطنين آسفين على وجع قلبكم».