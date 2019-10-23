شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: للمحافظين سلطة تعطيل الدراسة وفقًا للأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
فوّض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، المحافظين بسلطة اتخاذ قرار تعطيل الدراسة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، خوفًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.
وأوضح بيان، مساء الأربعاء، أن ذلك يرجع إلى المحافظ وفقًا لما يراه مناسبًا لظروف محافظته.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم: للمحافظين سلطة تعطيل الدراسة وفقًا للأحوال الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.