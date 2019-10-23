شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: للمحافظين سلطة تعطيل الدراسة وفقًا للأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فوّض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، المحافظين بسلطة اتخاذ قرار تعطيل الدراسة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، خوفًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وأوضح بيان، مساء الأربعاء، أن ذلك يرجع إلى المحافظ وفقًا لما يراه مناسبًا لظروف محافظته.