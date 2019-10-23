شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج: فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية 30 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بمختلف كليات الجامعة، اعتبارا من الأربعاء الموافق 30 أكتوبر الجاري.

Advertisements

قال رئيس الجامعة في بيان، الأربعاء: «انتخاب اتحاد طلاب قوي بالجامعة سيكون له دور هام وحيوي في تنمية القيم الروحية والأخلاقية والوعى الوطنى والقومى بين الطلاب، فضلا عن تدريبهم على القيادة، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم، وبث الروح الجامعية السليمة بين الطلاب، وتوثيق الروابط بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس والعاملين»، داعيا طلاب الجامعة بجميع الكليات إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات الطلابية.

أضاف رئيس الجامعة أنه سيتم إعلان القوائم المبدئية للمرشحين الأحد 3 نوفمبر المقبل، وستتلقى لجان الانتخابات الطعون لفحصها، الاثنين 4 نوفمبر، يليها إعلان الكشوف النهائية، الثلاثاء 5 نوفمبر، على أن تبدأ الدعاية الإنتخابية في الكليات، الأربعاء 6 نوفمبر، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجان فرعية بالكليات للمتابعة والإشراف على الانتخابات، تضم عددا من أعضاء هيئة التدريس وأخصائى رعاية الشباب والطلاب غير المرشحين.

أشار رئيس الجامعة إلى أن الجولة الأولى للانتخابات والفرز وإعلان النتائج ستكون، الأحد 10 نوفمبر، على أن تتم انتخابات الإعادة، الاثنين 11 نوفمبر، وتجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم، الثلاثاء 12 نوفمبر، يليه الأربعاء انتخابات رئيس الإتحاد ونائبه على مستوى الكليات، وتنتهى الجولة الانتخابية الخميس 14 نوفمبر، بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الإتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.