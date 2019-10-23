شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يزور السفارة المصرية بالنمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم مقر السفارة المصرية بالعاصمة النمساوية فيينا وكان في استقباله السفير عمرو عامر سفيرنا هناك، والقنصل العام محمد فرج والقنصل باسم طه ونائب السفير هاله يوسف وعدد من أعضاء السفارة. Advertisements ودار الحديث حول أهمية ربط الجيل الثاني والثالث بالوطن الأم مصر. رافق قداسة البابا خلال الزيارة نيافة الأنبا جبرييل أسقف النمسا والقطاع الألماني بسويسرا ووفد من الكنيسة القبطية

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