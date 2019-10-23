شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمان جيبوتى يؤكد دعم مواقف مصر وتوجهات سياستها الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد على حمد، رئيس البرلمان الجيبوتى، دعم مواقف مصر وتوجهات سياستها الخارجية، خلال اللقاء الذى عقده السفير محمد مصطفى عرفى، سفير مصر لدى جيبوتى مع رئيس البرلمان الجيبوتى.

وعبر حمد عن تقدير البرلمان وأعضائه للجهد المصرى الدؤوب فى دعم بناء الكوادر الجيبوتية، مبديا ترحيبًا كبيرًا بالمستثمرين المصريين، داعياً إلى الاستفادة من إمكانيات جيبوتى الواعدة فى مجال السياحة.

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من جانبه، أكد السفير المصرى على قوة العلاقات بين البلدين، وهو الأمر الذى يتمثل فى التضامن والدعم المتبادل بينهما تجاه القضايا الإقليمية والدولية، ولاسيما على ضوء توجيهات القيادة السياسية فى البلدين نحو تعزيز علاقات التعاون فى العديد من المجالات.

واستعرض السفير عرفى تطورات مفاوضات سد النهضة، حيث أبدى رئيس البرلمان الجيبوتى تفهماً للتوجه المصرى فى هذا الصدد.