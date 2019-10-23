كيف تصنع مشروع تخرجك بنفسك فى مركز الخليج 365 للتدريب؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز الخليج 365 للتدريب عن فتح باب التسجيل فى دورة تدريبية عنوان مهارات الاعلامى الشامل وذلك اول نوفمبر القادم وتستمر لمدة شهرين. وأوضح الكاتب الصحفى محمد ثروت مدير عام اكاديمية الخليج 365 ان الدورة تتناول إعداد الإعلاميين الجدد من طلاب وخريجيين. حيث يتم تدريب الطلاب على الكتابة للمواقع الإلكترونية وصحافة الفيديو والتصوير الاحترافى والمونتاج مختلف مهارات العمل الاعلامى. وأشار ثروت إلى أن الدورة تشمل الجوانب النظرية والتطبيقية والعمل داخل صالة التحرير واستديوهات الخليج 365 بما يؤهل الطلاب والخريجين لسوق العمل بشكل احترافى وأسلوب علمى بمعرفة افضل المدربين فى المجالات الصحفية والإعلامية. وللتسجيل تعبئة الاستمارة هنا Advertisements او ايميل [email protected] للاتصال والاستفسارات 01005459213

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