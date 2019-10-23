شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة أوسيم يحذر المواطنين من شراء وحدات سكنية ببشتيل والبراجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت رئاسة مركز ومدينة أوسيم المواطنين من شراء أى وحدات سكنية خاصة بالعقارات داخل المركز والمدينة وخاصةً وحدتى البراجيل وبشتيل إلا بعد التأكد من صحة وسلامة الإجراءات القانونية لتلك العقارات، حفاظاً على حقوق وأموال المواطنين، وذلك من خلال الإدارة الهندسية بمركز ومدينة أوسيم.

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وفى إطار ذلك أصدر اللواء أيمن السعيد رئيس مركز ومدينة أوسيم تعليماته إلى الإدارة الهندسية بالتنسيق مع المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالمدينة بتسهيل إجراءات طلب بيان صحة وسلامة العقار المطلوب شراء وحدة سكنية به، وذلك عن طريق طلب يقدمه المواطن مجانا للحصول على بيان صحة وسلامة العقار المراد الشراء فيه.

وأهاب رئيس مدينة أوسيم بالمواطنين التوجه إلى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالمدنية بطلب بيان صحة وسلامة العقار المطلوب شراء وحدة سكنية به، وذلك مجاناً دون أى رسوم، وذلك حرصاً على أموال وحقوق المواطنين من عمليات النصب والاستغلال من قِبل بعض أصحاب العقارات المخالفة.