شكرا لقرائتكم خبر عن هل من حق الزوجة استرداد القائمة والمؤخر إذا مات الزوج قبل الدخول؟.. الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حول قائمة المنقولات والمؤخر، جاء نصه:"هل من حق الزوجة استرداد قائمة المنقولات والمؤخر إذا مات الزوج قبل الدخول؟".
وقالت دار الإفتاء:"قائمة المنقولات ومؤخر صداق الزوجة ملك لها؛ فإذا توفى الزوج وفى حوزته هذه الممتلكات فللزوجة أن تستوفيها مِن تَرِكته قبل تقسيمها حتى ولو كانت وفاته قبل الدخول، ثم تقسم تَرِكته على ورثته الشرعيين كل حسب نصيبه، والله سبحانه وتعالى أعلم".
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