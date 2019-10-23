شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: نتوقع تزايد سقوط أمطار تصل لحد السيول الأيام المقبلة على هذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن موسم الأمطار بدأ بالفعل فى مصر، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية نوهت منذ شهر ببداية فصل الخريف، والذى أهم سماته الأمطار الغزيرة والرعدية، والتى تصل إلى السيول فى بعض المناطق.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلاميين وائل الإبراشى وخلود زهران، أنه مر شهر فى فصل الخريف والأمور كانت مستقرة إلى حد كبير، ودرجات الحرارة كانت مرتفعة عن المعدلات، نتيجة التغيرات المناخية التى يشهدها العالم كله.

وتابع: "من التغيرات المناخية التى تشهدها الجمهورية، أن الظاهرة الجوية عندما تحدث تكون غزيرة، أى سقوط الأمطار كان بغزارة سواء على القاهرة وعدد من المدن"، مشيراً إلى أنه خلال الأيام المقبلة نتوقع تزايد سقوط الأمطار وكمياتها خاصة على سواحلنا الشمالية ومدن القناة وشمال الدلتا ومحافظات شمال ووسط سيناء، وحتى نهاية الفترة.