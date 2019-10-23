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تعليم الجيزة تؤكد عودة الدراسة غدا وانتظامها بجميع المدارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عودة الدراسة غدا الخميس الموافق 24/10/2019 بجميع مدارس محافظة الجيزة، وستكون يوم دراسى كامل، بعد استقرار الطقس. 

 

ونفى مدير تعليم الجيزة ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعى باعتبار الغد إجازة، حيث أهابت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أولياء الأمور والجمهور عدم الانسياق واتباع الشائعات وتحرى الدقة فى الاخبار.

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وكان رئيس الوزراء أصدر قرارا أمس الثلاثاء، باعتبار اليوم الأربعاء إجازة بمدارس وجامعات القاهرة الكبرى، نظرا لسوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار بغزارة فى عدة مناطق. 

 

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