شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..الزعيم عبد الناصر يلخص حكاية الـ bbc:"ولاد 60 كلب..ونضربهم بالجزمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حديث الراحل جمال عبد الناصر، يؤكد للجميع أن السياسة التحريرية التحريضية للإذاعة البريطانية الـbbc ضد مصر، قديمة جدا وأن استضافتها لأعداء مصر استراتيجية الإذاعة الإنجليزية وليست خيارا.

منذ عقود تصل إلى قرابة الـ 62 عاما، وفي خطاب للزعيم الراحل جمال عبدالناصر، خرج بتصريحات نارية وجه فيها هجوما حادا للصحف الإنجليزية وخاصة هيئة الإذاعة البريطانية وذلك بعد الجلاء البريطاني عن مصر، قال جمال عبد الناصر في تصريحاته: "هيئة الإذاعة البريطانية.. التليفزيون الإنجليزي.. عامل برنامج عن دولة اليمن.. راحوا شاتمين جمال عبد الناصر بألفاظ بذيئة.. كانوا زمان بيجيبوا مركب هنا.. يهزوا الحكومة.. النهاردة لما يشتمونا نقدر نضربهم بالجزمة من أكبر واحد لأصغر واحد.. جابوا الأساطيل هنا في بورسعيد هزموهم.. هل الأساطيل نفعت معانا هنا.. صرفوا الأموال 100 مليون.. وطلعوا بحسرتهم.. فمقدمهمش غير إنهم يشتمونا .. ولما بيشتمونا بنشعر إننا مهمين".

وأضاف عبد الناصر فى خطابة الشهير: «لما تطلع هيئة الإذاعة البريطانية وتقول إن عبد الناصر كلب.. زي ما قالت.. بنقولهم وأنتوا ولاد ستين كلب.. وبعدين ده إحنا بقينا كويسين قوي.. كان زمان لما التايمز تكتب مقال كانت تسقط رئيس وزراء مصر.. دلوقتي بورسعيد أسقطت رئيس وزراء بريطانيا.. الدنيا اتقلبت.. الدنيا اتغيرت.. يشتموا زي ما يشتموا .. ميهمناش".