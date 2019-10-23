نشرة الحوادث المسائية.. إخلاء سبيل متهمين بمظاهرات 20 سبتمبر ومقتل صاحب محل بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)
شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:
سقوط نصابة "الإسكان" بالقاهرة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط إحدى السيدات لقيامها بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين، بزعم قدرتها على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم بأحد مشاريع الإسكان الاجتماعي.
إحباط تهريب أجهزة تتبع
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أجهزة التتبع بمطار القاهرة.
ضبط زوجين بحوزتهما 2 كيلو هيروين
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط عنصر إجرامي وزوجته، تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً "مخدر الهيروين" وترويجه على عملائهما بنطاق دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
ضبط سكرتير بمدرسة يدير ورشة لتصنيع وصيانة الأسلحة النارية بسوهاج
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع وصيانة الأسلحة النارية بسوهاج بدون ترخيص.
ضبط المتهمين بسرقة 478 ألف جنيه من أمام بنك بمدينة نصر
ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على 3 عاطلين، سرقوا حقيبة بداخلها 478 ألف جنيه بمدينة نصر.
القبض على أمين عهدة استولى على141 ألف جنيه من أموال الدولة بالمقطم
تمكن ضباط مباحث القاهرة، من القبض على أمين عهدة استولى على141 ألف جنية من أموال الدولة بالمقطم.
الدفاع يطلب البراءة لانعدام الدليل بقضية "أحداث السفارة الأمريكية"
بدأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم طرة، اليوم، نظر جلسة إعادة محاكمة 15 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية".
السجن 10 سنوات لـ 6 مسؤولين سابقين بالجميع التعاونية للإسكان بتهمة الاختلاس
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقي، 6 متهمين أعضاء سابقين في مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان، في اتهامهما بالاستيلاء على مليون جنيه بالسجن 10 سنوات والزامهم برد المبلغ.
النيابة: إخلاء سبيل الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ بمظاهرات 20 سبتمبر
استكملت النيابة العامة تحقيق دفاع المتهمين في وقائع تظاهرات يوم 20 سبتمبر الماضي، والتحقق من أدلة الإثبات، وانتهت إلى تواجد متهمين بأماكن التظاهرات عرضًا أو لغرض مشاهدتها، بينما ثبت بحق آخرين اشتراكهم بتلك التظاهرات وإدارة بعضهم لها ودعوتهم إليها.
وفد من النيابة العامة يفتش على أوضاع المحبوسين بسجن طرة
كلف المستشار حمادة الصاوي النائب العام، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال برفقة متخصصين إلى منطقة سجون طرة؛ للتفتيش عليها، والتقى الفريق 35 محبوسًا على ذمة قضايا مختلفة.
تأجيل محاكمة 3 أشخاص لـ 16 ديسمبر
حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 16 ديسمبر المقبل، للحكم في إعادة محاكمة 3 متهمين بقتل سيدة ألمانية الجنسية لسرقتها بمدينة نصر.
الداخلية تكشف تفاصيل مقتل صاحب محل بدار السلام
نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في القبض على "سائق"، لاتهامه بقتل صاحب محل بدار السلام.
كانت هذه تفاصيل خبر نشرة الحوادث المسائية.. إخلاء سبيل متهمين بمظاهرات 20 سبتمبر ومقتل صاحب محل بدار السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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