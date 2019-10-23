بعد فيديو إكراه شخص على استقلال سيارة بالجيزة.. التحريات: مُدمن والمصحة غير مرخصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على شخصين يديران مصحة لعلاج الإدمان غير مرخصة، بعد تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لشخصين يصطحبان شابا بالقوة داخل سيارة ملاكي.

توصلت التحريات إلى تحديد هوية المجني عليه والذي يعمل "حدادا"، وباستدعاء والدته قررت أن نجلها من مُدمني تعاطي المواد المخدرة فقامت بالتواصل مع إحدى مصحات علاج الإدمان بكرداسة، والتي قامت بدورها بإرسال شخصان لاصطحاب نجلها للمصحة لبدء العلاج.

وبالانتقال للمصحة لاستكمال باقي التحريات تبين وجود "نجل السيدة" وعدد من الحالات الأخرى، وبفحص أوراق المصحة تبين أنها بدون ترخيص ويديرها شخصين حاصلين على دبلوم وهما اللذان ظهرا بمقطع الفيديو حال إجبارهما لأحد الأشخاص على استقلال أحد الأشخاص.

وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب بالواقعة.