ضبط 3 مصانع لحوم ودواجن غير مرخصة.. جهود شرطة البيئة والمسطحات خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط في مجال مخالفات مستلزمات الإنتاج الزراعي 3 مصانع لحوم ودواجن "بدون ترخيص" بإجمالي مضبوطات بلغت 1,878 طن من اللحوم والدواجن ومصنعاتهما بمخالفات مجهولة المصدر، مذبوحة خارج المجازر الحكومية، غش تجاري، بدون ترخيص، بدون بيانات وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.

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وضُبط في مجال حماية البيئة والصحة العامة تم ضبط 31 سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات انبعاث أدخنة كثيفة بالمخالفة لقانون البيئة، 3 قضايا في مجال التلوث السمعي، بمخالفات ضوضاء بمكبرات الصوت، قضيتي تعد على منافع الري، 9 قضايا.

كما تم ضبط فى مجال الملاحة الداخلية مخالفة شروط التراخيص، عدم اكتمال الطاقم الملاحي، القيادة بدون ترخيص، حمولة زائدة، 35 قضية في مجال حماية الثروة السمكية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.