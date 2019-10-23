محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة.
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط في مجال مخالفات مستلزمات الإنتاج الزراعي 3 مصانع لحوم ودواجن "بدون ترخيص" بإجمالي مضبوطات بلغت 1,878 طن من اللحوم والدواجن ومصنعاتهما بمخالفات مجهولة المصدر، مذبوحة خارج المجازر الحكومية، غش تجاري، بدون ترخيص، بدون بيانات وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.
وضُبط في مجال حماية البيئة والصحة العامة تم ضبط 31 سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات انبعاث أدخنة كثيفة بالمخالفة لقانون البيئة، 3 قضايا في مجال التلوث السمعي، بمخالفات ضوضاء بمكبرات الصوت، قضيتي تعد على منافع الري، 9 قضايا.
كما تم ضبط فى مجال الملاحة الداخلية مخالفة شروط التراخيص، عدم اكتمال الطاقم الملاحي، القيادة بدون ترخيص، حمولة زائدة، 35 قضية في مجال حماية الثروة السمكية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 3 مصانع لحوم ودواجن غير مرخصة.. جهود شرطة البيئة والمسطحات خلال يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.