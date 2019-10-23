محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، حملات في مجال ضبط المخالفات، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية. وأسفرت جهود الحملات خلال 24 عن ضبط 13 قضية "مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، حاسب آلي، ومطبوعات" بكافة المحافظات. تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 13 قضية بث فضائي بدون ترخيص خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.