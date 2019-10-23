مكافحة المخدرات تلاحق تجار الآيس والإستروكس بـ 5 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي حملات أمنية بمديريات أمن "الجيزة، الإسماعيلية، الشرقية، البحيرة" لضبط العناصر الإجرامية ومروجي المواد المخدرة.

وأسفرت الجهود بمحافظة الجيزة عن ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة إمبابة وبحوزته (كمية من مخدر الآيس وزنت 730 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، ميزان).

وضُبط بمحافظة الإسماعيلية "أحد العناصر الإجرامية" حال تواجده بالطريق الدائري بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس وزنت 250 جرام، مبلغ مالي هاتف محمول.

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وأثمرت الجهود بمحافظة البحيرة عن ضبط 3 عناصر إجرامية حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار وبحوزتهم كمية لمخدر الهيروين وزنت 70 جرام، مبلغ مالي، هاتفين محمول.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوي عن ضبط أحد الطرود البريدية لاحتوائه على كمية من مخدر الآيس قادمة من إحدى الدول الأجنبية إلى أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية عقب تقنين الإجراءات تم تفتيش الطرد المشار إليه وعُثر بداخله على 90 جرام من مد الأيس مخبأة داخل مظروف كرتوني جارى تكثيف الجهود لضبط الشخص المرسل إليه الطرد.

وأسفرت جهود الحملات بمحافظة الشرقية عن ضبط عنصر إجرامي حال بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 30 جرام، فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، مبلغ مالي، هاتف محمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.