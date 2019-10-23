في يوم.. ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية و38 حالة قيادة تحت تأثير المخدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الإدارة العامة للمرور تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 6296 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 2086 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و226 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و8 دراجات نارية مخالفة، و69 مخالفة "موقف عشوائي"، و60 مخالفة شروط الترخيص، و38 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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