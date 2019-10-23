"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 77 ألف طن زيت خام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية من خلال مناقصة على شراء 77 ألفًا و500 طن زيت خام، في إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني.

وذكر بيان أصدرته الهيئة اليوم الأربعاء، أنه تم شراء 5 آلاف طن زيت عباد خام إنتاج محلي بالجنيه المصري، بالإضافة إلى 50 ألف طن زيت صويا خام إنتاج محلي، بالجنيه المصري، وتم شراء 22 ألفا و500 طن زيت عباد خام مستورد بالدولار.​