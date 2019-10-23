أخبار مصر | مجلس الوزراء يكشف موقف المدارس والجامعات غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الوزراء يكشف موقف المدارس والجامعات غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء لم يصدر قرارا بتعطيل الدراسة غدا بالقاهرة مؤكدا انتظام الدراسة بجميع مدارس القاهرة غدًا الخميس، ولا صحة لتأجيلها.

وأضاف متحدث الوزراء في تصريحات خاصة لبوابة الخليج 365، أن غدا سيكون يوما دراسيا كاملًا ولا إجازة بالمدارس، مشيرا الى أن هناك متابعة من جانب مجلس الوزراء والمعنيون لحالة الطقس.

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وأشار سعد الى أن مجلس الوزراء استعرض اليوم، أهم الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية للتعامل مع التداعيات الناجمة عن حالة الطقس والأحوال الجوية التي شهدتها البلاد أمس، وما صاحب ذلك من هطول أمطار غزيرة، تصل إلي حد السيول، في بعض المناطق.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع أن مسئولي المحليات علي مستوي المحافظات قاموا قبل أيام بتطهير جميع شبكات الصرف بالشوارع، كما تواجدت كميات من المعدات وسيارات شفط المياه بالمواقع المتأثرة، وفي محافظة القاهرة علي وجه الخصوص، التي تعرضت للنصيب الأكبر من الأمطار، تواجد جميع المسئولين علي مدار اليوم في الشوارع، للتعامل الفوري مع تداعيات سقوط الأمطار الغزيرة، بداية من محافظ القاهرة، ومدير الأمن، ومدير المرور، إلي جانب مسئولي الجهات المعنية، بهدف دفع العمل في المواقع المختلفة، وإزالة أي معوقات، وإتخاذ الإجراءات للتخفيف من الآثار الناجمة والتعامل علي أرض الواقع.

وقال المتحدث أن ما شهدته مصر، من سوء في الأحوال الجوية من الممكن أن يتكرر في أكثر من مكان علي مستوي الجمهورية خلال الفترات المقبلة.