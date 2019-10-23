أخبار مصر | دورة تدريبية مشتركة بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم لمعلمي التربية الدينية

وحددت الأوقاف أيام السبت والأحد والاثنين 2، 3، 4 نوفمبر 2019 من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا بمقر أكاديمية الأوقاف بميدان فودافون بمدينة السادس من أكتوبر.

وستوفر أكاديمية الأوقاف الإقامة خلال الدورة لغير المقيمين بالقاهرة الكبرى، كما ستوفر لهم الإعاشة بالأكاديمية.

وسيحاضر فيها نخبة من كبار العلماء المتخصصين وكبار المثقفين، وسيتم الافتتاح بحضور وزيري الأوقاف والتربية والتعليم وقيادات الوزارتين.