أخبار مصر | بعد كارثة 2015.. نائب بالأسكندرية: مستعدين لفصل الشتاء هذا العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد كارثة 2015.. نائب بالأسكندرية: مستعدين لفصل الشتاء هذا العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، استعداد المحافظة لفصل الشتاء خلال هذا العام، مؤكدًا أن المحافظة تبذل قصارى جهدها تجنبًا لتكرار أزمة سيول الإسكندرية عام 2015.

وأشار "البطيخي" في تصريح لـ"الخليج 365" إلى أن المحافظة تطورت بشكل كبير للاستعدادات لفصل الشتاء، من خلال توفير عدد كافٍ من سيارات سحب المياة الزائدة، وإنشاء بلاعات في طرق، منعًا للشل المروري، وحوادث الطرق، الناتجة عن انزلاق السيارات على الطرق، والتي تؤدي إلى حوادث المشاة.

ونشرت الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية، أمس عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، بيانا تفصيليا عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء 22 أكتوبر ولمدة 24 ساعة.